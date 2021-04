Genoa, recupera Cyzborra. Ancora out Zappacosta

Con un comunicato sul suo sito ufficiale, il Genoa ha descritto la giornata d’allenamento di oggi con le condizione dei suoi giocatori acciaccati: “Sudore e determinazione, attenzione e applicazione. Intensa giornata di allenamento per il Genoa in vista della trasferta di Milano, dove i rossoblù guidati da Davide Ballardini affronteranno il Milan di Stefano Pioli. Appuntamento domenica. Oggi doppia seduta, la mattinata è iniziata con un lavoro in palestra, incentrata in prevalenza sulla forza, seguita da esercitazioni tecnico-tattiche svolte per reparti.

Nel pomeriggio, dopo nuovi esercizi di riscaldamento, attenzione particolare alle esercitazioni sul possesso palla, seguite da alcune partite a tema. Non sono mancati, tra una seduta e l’altra, alcuni approfondimenti video che lo staff di Ballardini svolge anche singolarmente con tutti i giocatori della rosa. Come annunciato ieri, Cyzborra è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni, mentre Zappacosta ha svolto un allenamento differenziato come da programma”.

Foto: Twitter ufficiale Genoa