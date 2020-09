Genoa: Ranocchia e Scamacca, obiettivi veri, retrodatati e confermati

Il mercato del Genoa di quest’anno è stato sorprendente: da Badelj a Luca Pellegrini, passando per i vari Melegoni, Asoro, Males (in sinergia con l’Inter), Zajc, Charpentier (girato in prestito alla Reggina), Zappacosta. Una novità dietro l’altro. Adesso aspettiamo la svolta Ranocchia, dopo il via libera dell’Inter, che raccontiamo ormai da un mese, e l’affondo per Scamacca. In attesa anche dell’ultima decisione su Balotelli, che venerdì scorso avrebbe dovuto fare le visite; invece no, ulteriore conferma di riflessioni in corso e di possibili ripensamenti, dopo gli accordi raggiunti con il suo entourage.

Foto: logo Genoa