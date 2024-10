Genoa, presentata la terza maglia: Balotelli tra i promoter

Il Genoa ha presentato sui propri canali ufficiali la terza maglia per l’attuale stagione, realizzata in tessuto elasticizzato riciclato: la divisa è completamente nera con dettagli color oro e tra le figure scelte come promoter del kit compare anche Mario Balotelli. Qui di seguito la nota del club.

“Il terzo kit del Genoa e di Kappa è un tributo alla città di Genova, ed è già indosso al nuovo arrivato Mario Balotelli. Realizzata in tessuto riciclato, la maglia per la stagione 2024/2025 della squadra genovese si tinge totalmente di nero, impreziosita da dettagli oro come l’iconico stemma del Grifone e il logo Kappa. Per celebrare la storia del club più antico d’Italia, poi, sul retro del collo compare la scritta “DALL’INIZIO, PER SEMPRE”: simbolo di identità e orgoglio”.

Foto: Instagram Genoa