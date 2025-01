Genoa-Monza, rischio rinvio per maltempo

Lo scontro salvezza Genoa-Monza, in scena questa sera a Marassi alle 20.45, potrebbe non giocarsi per maltempo. Nel capoluogo ligure è infatti stata ufficializzata alle 13.40 l’allerta arancione dalle ore 18 di oggi e alle 8 di domani mattina. In città piove incessantemente dalla mattinata, ma nel tardo pomeriggio è previsto un peggioramento, che mette a serio rischio il regolare svolgimento della gara. Tra poco è attesa una valutazione da parte del Centro Operativo Comunale, che valuterà l’evoluzione della situazione: a quel punto, toccherà poi al Prefetto fare una valutazione definitiva delle condizioni e comunicare eventualmente il rinvio dell’incontro.

Foto: Instagram Genoa