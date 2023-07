Genoa, Martìn: “Il progetto tecnico è eccellente, la città è spettacolare. L’anno scorso ero esterno nel 3-5-2”

Aaron Martìn, nuovo esterno del Genoa e primo importante innesto dei rossoblù per la rosa che dovrà affrontare la Serie A da neopromossa, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX in cui ha raccontato com’è nata la scelta Genoa e cosa l’ha spinto ad accettare un’avventura in Italia dopo i primi passi in Spagna –Espanyol e Celta Vigo– e il quinquennio in Germania al Mainz: “Mi è stato spiegato nel dettaglio il progetto tecnico della società. Penso sia eccellente. Ha poi avuto una grande importanza lo staff tecnico. Avrò poi modo di lavorare in una città spettacolare e in un club storico come il Genoa, conosciuto in Italia e nel mondo. lo staff tecnico è stata una delle cose che mi hanno spinto ad accettare l’offerta del Genoa così come il livello della rosa. Devo dire, però, che è il progetto nella sua globalità a essere molto convincente. Sono qui per lavorare e migliorare, sia per quanto riguarda la fase difensiva che offensiva. Il 3-5-2 è un sistema che conosco. L’anno scorso al Mainz lo utilizzavamo e occupavo la posizione di esterno sinistro. Se si può fare un esempio, mi ispiro a Marcelo”.

Foto: Instagram Genoa