Genoa, lesione di secondo grado alla coscia sinistra per Criscito

“Il Genoa Cricket and Football Club rende noto che il capitano Mimmo Criscito è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per appurare l’entità dell’infortunio riportato. Gli esiti hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, in corrispondenza della giunzione miotendinea prossimale. Nei prossimi giorni avrà inizio l’iter di riabilitazione finalizzato alla guarigione clinica”, con questo report medico il Genoa ha fatto chiarezza in merito alle condizioni fisiche di Domenico Criscito, infortunatosi nel primo tempo della gara contro il Milan.

Foto: Genoa Twitter