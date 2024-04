Genoa, lesione al bicipite femorale per Malinovskyi. La nota

Brutte notizie per il Genoa. Ruslan Malinovskyi dovrà stare fermo circa un mese in seguito all’infortunio rimediato nel turno del sabato santo, contro il Frosinone. Per l’ex Atalanta si tratta di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. A comunicarlo è il club ligure, con una nota ufficiale.

Foto: twitter Genoa