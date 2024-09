Genoa-Juventus sarà a porte chiuse. Il comunicato

Genoa-Juventus, sfida che andrà in scena domani alle ore 18:00, sarà giocata a porte chiuse, in seguito agli scontri e agli incidenti avvenuti durante il derby di Genova. Provvedimento analogo anche per la Samp, che giocherà la gara contro il Modena senza pubblico.

Il comunicato del Genoa: “A seguito delle disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la partita Genoa-Juventus in programma sabato 28 settembre allo stadio Luigi Ferraris (calcio d’inizio alle ore 18) verrà disputata a porte chiuse. Le modalità di rimborso per i possessori di biglietto per la partita verranno rese note in seguito con una comunicazione dedicata”.

Foto: X Genoa