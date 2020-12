Genoa-Juventus: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Genoa-Juventus, gara prevista per le ore 18.00 della domenica, valida per l’undicesimo turno di Serie A 2020-21:

GENOA (4-4-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Pjaca, Scamacca.

All. Maran.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

All. Pirlo.

Foto: Twitter ufficiale Juventus