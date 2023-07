Genoa, Jagiello: “Voglio dimostrare di essere un calciatore che merita la Serie A”

Si è raccontato alle pagine del Secolo XIX il centrocampista polacco 25nne del Genoa, Filip Jagiełło: “Il prossimo campionato rappresenta una tappa fondamentale per la mia carriera, voglio dimostrare di essere un calciatore che merita la Serie A. Il mio obiettivo personale è quello di cercare di giocare il maggior numero di partite possibile. La società mi ha dato fiducia dimostrando di puntare su di me, per me è una responsabilità: lavoro e lavorerò ogni giorno per far emergere i miei valori e le mie caratteristiche anche in un torneo difficile come la Serie A”. Il giocatore ha già collezionato 11 presenze in massima serie nella sua prima stagione d’Italia, nel 2019-20, proprio coi rossoblù, quasi tutte da comprimario. In seguito col Grifo e con il Brescia si è messo in luce in cadetteria.

Foto: Profilo Instagram Jagiello