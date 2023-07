Genoa in partenza per il ritiro di Moena. Presenti anche Leali, Martin, Yalçın, Yeboah e Melegoni

Il Genoa questa mattina lascerà la Liguria e le sue coste per salire in pullman verso le vette di Moena, la perla della Val di Fassa, sede del ritiro pre-campionato. I rossoblù resteranno in Trentino fino a sabato 22 luglio. Saranno tre le amichevoli che il Grifone giocherà tra le montagne. Si parte sabato prossimo con una selezione locale, il 18 contro gli austriaci dello Swarovski Tirol e si chiuderà l’ultimo giorno di ritiro contro il Venezia di Paolo Vanoli. Tra i 27 convocati, i nuovi acquisti Leali e Martin, tanti primavera come Accornero e Calvani, e il promettente Alan Matturro, reduce dal successo con il suo Uruguay al Mondiale Under 20 ma scarsamente impiegato nella stagione della promozione appena trascorsa. Nell’elenco ci sono anche giocatori che potrebbero salutare a breve come Massimo Coda, inseguito specialmente in Serie B, o anche Güven Yalçın. Presenti anche i rientranti dai prestiti Kelvin Yeboah, Davide Biraschi e Filippo Melegoni, che non avevano convinto nelle precedenti gestioni ma potrebbero essere rivalutati da Alberto Gilardino.

Foto: Instagram Genoa