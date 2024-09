Genoa in caduta libera, giovedì un confronto tra i tifosi e l’ad Blazquez

Dopo l’amara sconfitta nel derby di Coppa Italia, il Genoa cade anche sotto i colpi della Juventus, in un match terminato 0-3 e disputato a porte chiuse. Il Secolo XIX, riporta di un incontro organizzato per giovedì tra i tifosi (riuniti nell’Associazione club genoani) e l’amministratore delegato del club Blasquez. I supporters genoani, lamentano una gestione errata e superficiale da parte di 777 Partners, fondo americano in netta crisi finanziaria, e sotto processo negli Stati Uniti per truffa. Quest’ultimo ha notevolmente ridimensionato gli investimenti nel Genoa, come dimostrato dal mercato andato in scena quest’estate, che ha costretto i tifosi rossoblu a dover dire addio a Retegui e Gudmundsson, senza aver proceduto a sostituirli in modo efficace. Nell’occasione concessa dalla proprietà, verranno quindi richiesti maggiori garanzie sul progetto genoano, e chiarimenti sull’insufficiente sessione di mercato conclusasi il 30 agosto.

Foto: Instagram Genoa