Genoa, il Tribunale dà l’ok per piano di ristrutturazione del debito

Il Tribunale di Genova ha dato l’ok per il piano di ristrutturazione presentato a fine ottobre dal Genoa e che gli consentirà di saldare il debito con l’Agenzia delle Entrate. Un passo importante per il club di Villa Rostan e per i 777 Partners che sono al lavoro per sanare i conti e hanno l’obiettivo di rendere la società più antica d’Italia sostenibile nel più breve tempo possibile. Si tratta di un debito fiscale che il Grifone aveva di 111 milioni di euro e che ha portato la società ad appellarsi agli ex articoli 57, 60 e 63 del Codice della crisi. Il debito potrà essere estinto in 20 rate semestrali.

Foto: twitter Genoa