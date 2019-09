Genoa, il neo-acquisto Ankersen sta svolgendo le visite mediche

La finestra italiana di calciomercato si è chiusa ieri, ma continuano anche oggi le visite mediche dei nuovi acquisti in casa Genoa. In particolare, si è recato al Synlab Il Baluardo il nuovo esterno destro rossoblu Peter Ankersen, arrivato per contendersi la corsia con Ghiglione dopo la contestuale uscita di Romulo. Arrivato dal Copenaghen, il giocatore ha trovato tra le fila del Grifone due connazionali come Lerager e Schone.

Foto: sito ufficiale Genoa