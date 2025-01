Genoa, il colpo per l’attacco è Cornet

Il Genoa ha chiuso un colpo per l’attacco, il famoso esterno offensivo che stava cercando Patrick Vieira. Si tratta di Maxwel Cornet, classe 1996, di proprietà del West Ham e che interromperà il prestito con il Southampton per provare la prima esperienza in Serie A. Operazione in prestito secco, Cornet è ivoriano ma ha passaporto francese. Protagonista a lungo con la maglia del Lione, probabilmente il momento migliore della sua carriera, Il classe 1996 non ha avuto tanta visibilità nell’ultimo periodo. Ma il Genoa può rappresentare la tappa del suo rilancio.

Foto: logo Genoa