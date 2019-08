Genoa, i convocati per la trasferta contro la Roma: c’è Criscito, non Saponara

Dove poteva iniziare il campionato di Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, se non nella Roma giallorossa? L’allenatore rossoblu con un passato capitolino ha così diramato l’elenco dei convocati per la trasferta valida per la prima giornata di Serie A:

Portieri: Jandrei, Marchetti, Radu

Difensori: Barreca, Biraschi, Criscito, El Yamiq, Ghiglione, Romero, Zapata

Centrocampisti: Jagiello, Lerager, Pandev, Radovanovic, Romulo, Rovella, Schone

Attaccanti: Favilli, Kouamé, Pinamonti, Sanabria

Foto: twitter ufficiale Genoa