Genoa, i convocati per la Salernitana: ecco Spence ma è emergenza

Diramato l’elenco dei convocati da mister Gilardino per la sfida delle 18 tra Salernitana e Genoa. Prima chiamata ufficiale per Djed Spence, ma in difesa è emergenza totale. L’elenco completo:Portieri: Leali, Martinez, Sommariva. Difensori: Bani, Cisse, Spence, Vogliacco, Vazsquez. Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Malinovskyi, Strootman, Papadopoulos, Thorsby. Attaccanti: Ekuban, Fini, Gudmundsson, Retegui.

Foto: twitter Gilardino