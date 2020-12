Genoa, i convocati di Maran per la Juventus: c’è Perin, ma Criscito e Zappacosta non recuperano

Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha convocato 23 giocatori per la partita di domani contro la Juventus. Zapata e Marchetti, infortunati nella gara di lunedì contro la Fiorentina, non recuperano. Criscito e Zappacosta non ce la fanno, ma nella lista c’è Perin. Assenti anche Biraschi, Badelj, Cassata, Males e Parigini. Convocati i giovani Caso e Dumbravanu.

Questa la lista completa:

Portieri: Paleari, Perin, Zima.

Difensori: Bani, Czyborra, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pellegrini.

Centrocampisti: Behrami, Lerager, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Sturaro, Zajc.

Attaccanti: Caso, Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov.

Foto: Twitter Genoa