Genoa, i convocati di Gilardino per l’Empoli: c’è Vitinha

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha diramato l’elenco dei convocati in vista della sfida contro l’Empoli in programma domani. Assenti gli infortunati Haps e Messias, mentre recupera Martin. Nell’elenco ci sono anche i nuovi acquisti, su tutti l’attaccante Vitinha, arrivato dall’Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro. Questo l’elenco completo:

Portieri: Leali, Martinez, Sommariva, Stolz

Difensori: Bani, Cittadini, De Winter, Martin, Pittino, Sabelli, Spence, Vasquez, Vogliacco

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Malinovskyi, Strootman, Thorsby

Attaccanti: Ekuban, Gudmundsson, Retegui, Romano, Vitinha

