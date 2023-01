Genoa, i convocati di Gilardino per la sfida col Venezia: prima chiamata per Criscito e Matturro

Alberto Gilardino ha diramato la lista dei convocati del Genoa per la sfida con il Venezia, gara che chiuderà il ventesimo turno di serie B. Prima chiamata per Criscito e Matturro. Escluso, invece, Yeboah in uscita dal club. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Martinez, Semper, Vodisek.

Difensori: Bani, Boci, Criscito, Czyborra, Dragusin, Hefti, Matturro, Sabelli, Vogliacco.

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Ilsanker, Jagiello, Strootman, Sturaro.

Attaccanti: Aramu, Coda, Gudmundsson, Puscas, Yalcin.

