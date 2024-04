Genoa, i convocati di Gilardino per la gara con il Verona

Il Genoa sfiderà oggi il Verona fuori casa, allo stadio Bentegodi, in match che metterà in palio punti importanti in chiave salvezza. Queste la lista dei giocatori convocati dal tecnico dei rossoblù Alberto Gilardino in vista della gara da giocare contro la formazione scaligera:

Portieri: Leali, Martinez, Sommariva

Difensori: Bani, De Winter, Haps, Martin, Spence, Sabelli, Vasquez, Vogliacco

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Papadoupoulos, Thorsby

Attaccanti: Ankeye, Ekuban, Gudmundsson, Messias

Foto: Instagram Gilardino