Genoa, i convocati di Gilardino per il Sassuolo

Alberto Gilardino ha reso nota la lista dei convocati del suo Genoa per la trasferta contro il Sassuolo. Come annunciato in conferenza stampa oggi, non ci saranno Messias e Retegui mentre l’ottima notizia è rappresentata dal rientro in lista di Strootman. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Martinez, Leali, Sommariva.

Difensori: Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco.

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Jagiello, Malinovskyi, Thorsby, Strootman.

Attaccanti: Ekuban, Fini, Gudmundsson, Puscas.

Foto: Twitter Genoa