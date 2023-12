Genoa, i convocati di Gilardino per il Monza

Sono venticinque i convocati del Genoa di Alberto Gilardino per la sfida di domani contro il Monza. Il tecnico rossoblù ritrova Mattia Bani in difesa e soprattutto Albert Gudmundsson in avanti, rientrato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane.

Portieri: Martinez, Leali, Sommariva.

Difensori: Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco.

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Kutlu, Jagiello, Thorsby.

Attaccanti: Ekuban, Fini, Gudmundsson, Messias, Retegui, Puscas.

