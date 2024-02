Genoa, i convocati di Gilardino per il match del Maradona: c’è Messias

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha ufficializzato i convocati rossoblu in vista del match del Maradona con il Napoli, in programma domani alle 15. Importante recupero per il tecnico dei liguri, che recupera Junior Messias dopo l’infortunio che lo aveva costretto ai box nelle scorse settimane. Torna in lista anche De Winter in seguito alla squalifica.

Questa la lista completa:

Portieri: Leali, Martinez, Sommariva

Difensori: Bani, Cittadini, De Winter, Haps, Martin, Sabelli, Spence, Vasquez, Vogliacco

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Malinovskyi, Strootman, Thorsby

Attaccanti: Ankeye, Ekuban, Gudmundsson, Messias, Retegui, Vitinha

Foto: Twitter Alberto Gilardino