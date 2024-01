Genoa, i convocati di Gilardino per il Lecce

Alla vigilia della gara contro il Lecce, in programma per domani al Ferraris alle 12.30, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha diramato la lista dei convocati. Torna Sabelli, così come De Winter che ha scontato la squalifica. Prima chiamata invece per Bohinen e Cittadini, mentre sono sempre assenti Messias, Haps e Martin. Infine gli squalificati Badelj e Frendrup. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Leali, Martinez, Sommariva.

Difensori: Bani, Cisse, Cittadini, De Winter, Matturro, Sabelli, Spence, Vasquez, Vogliacco.

Centrocampisti: Arboscello, Bohinen, Papadopoulos, Strootman, Thorsby.

Attaccanti: Ekuban, Fini, Gudmundsson, Retegui.

Account Ufficiale Twitter Gilardino