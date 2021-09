Genoa, i convocati di Ballardini per la Fiorentina. Due assenze in attacco

Davide Ballardini per la sfida del Ferraris contro la Fiorentina, in programma oggi alle ore 15, ha diramato la lista dei giocatori convocati. Due assenze in attacco, non ci sarà Felipe Caicedo e Caleb Ekuban.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Semper, Marchetti, Sirigu

Difensori: Bani, Biraschi, Criscito, Maksimovic, Sabelli, Vanheusden, Vasquez

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Cambiaso, Fares, Ghiglione, Hernani, Melegoni, Portanova, Rovella, Toure

Attaccanti: Bianchi, Buksa, Destro, Kallon, Pandev

Foto: Twitter Genoa