Genoa, i convocati di Ballardini per Bologna. Ancora out Caicedo

Il Genoa ha diramato la lista di convocati per la sfida contro il Bologna, in programma domani allo stadio “Dall’Ara” alle 18.30 per l’anticipo della 5^ giornata di Serie A. Sempre fuori Ekuban, Caicedo e Sturaro, convocato Masiello.

Ecco la lista completa di Ballardini: