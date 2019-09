Genoa-Hiljemark, l’addio è ufficiale: lo svedese va alla Dinamo Mosca

Il Genoa cede il centrocampista svedese Oscar Hiljemark ai russi della Dinamo Mosca a titolo definitivo. L’avventura in rossonero del classe ’92 si chiude dunque dopo 47 gettoni in tre stagioni, inframezzate dal prestito al Panathinaikos. Questo il comunicato dei liguri: “Il Genoa Cricket and Football Club informa di aver formalizzato il trasferimento del centrocampista Oscar Hiljemark alla Dinamo Mosca. Il club ha completato l’iter per la cessione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del nazionale svedese“.

Foto: Zimbio