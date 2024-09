Genoa, Gilardino: “Siamo in emergenza, ma questa squadra è resiliente”

Nella Conferenza Stampa di presentazione della sfida contro la Roma di domani, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha fatto il punto sulla condizione dei suoi giocatori. Ancora tanti gli indisponibili, ma l’ex attaccante ha dichiarato che la squadra è forgiata per resistere alle situazioni d’emergenza, ed anche nella partita di domani metterà tutta se stessa.

Gli indisponibili: “Saranno Ankeye, Messias, Miretti e Norton-Cuffy. Oggi ci sarà l’ultimo allenamento dove valuterò alcune situazioni. Ekuban ha smaltito il problema avuto, ed è riuscito ad allenarsi con continuità. Mi aspetto da lui (sia se partirà dall’inizio o se subentrerà) che determini nella partita”.

La “resilienza silenziosa”: “Abbiamo avuto realmente pochi giorni per allenarci realmente. Ci aspettiamo comunque che chi è andato in Nazionale abbia messo minutaggio nelle gambe mentre chi è rimasto si sia allenato bene. Ad oggi siamo in emergenza a livello numerico ma questa squadra ha dimostrato nelle difficoltà di fare partite importanti. Mi aspetto che chi ci sarà faccia una partita da Genoa. La nostra è una resilienza silenziosa ma tenace, con grandissima forza volontà. E’ un momento in cui ci dobbiamo compattarci e restare uniti, nonostante le assenze”.

Foto: Instagram Gilardino