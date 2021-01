Genoa, disavventura per Marchetti. Distrutta la sua Ferrari

(ANSA) – GENOVA, 11 GEN – Disavventura per il portiere del Genoa Federico Marchetti che, considerata la giornata di sole dopo tanta pioggia, aveva deciso di far lavare la sua Ferrari proprio durante la seduta di allenamento. Purtroppo per il portiere rossoblù il dipendente dell’autolavaggio a cui l’auto era stata affidata durante la riconsegna del mezzo non ha fatto i conti con la potenza della rossa e si è schiantato contro alcune auto in sosta distruggendo completamente la parte anteriore della Ferrari senza però riportare danni personali. (ANSA).