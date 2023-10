Genoa, De Winter: “Qui sto imparando anche un nuovo ruolo. Milan? Noi proviamo a vincere ogni partita”

Il difensore del Genoa, Koni De Winter, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX, parlando del pareggio in esterna con l’Udinese e in previsione anche della partita contro il Milan. Ecco le sue parole:

Sulla partita di Udine: “Peccato per il pareggio all’ultimo minuto, sono cose che possono accadere, ma noi abbiamo tutto quello che serve per migliorare: possiamo giocarcela contro chiunque. Noi proviamo a vincere ogni partita, a volte va bene a volte no ma siamo pronti a dare tutto quando scendiamo in campo”.

Sulla nuova posizione in campo: “Con l’Udinese ho giocato da esterno di centrocampo, ruolo che ho coperto meno in passato. Sono qui per imparare, se il mister mi chiede di giocare in questo modo per me va bene: sono pronto a dare il mio meglio per abituarmi e dare sempre il massimo”

Sull’ambientamento: “Al Genoa mi trovo molto bene, sia con i compagni più esperti che con i più giovani. Il club ha fiducia in me, sono contento di avere la possibilità di giocare, cosa che mi servirà per crescere e per rendere al meglio nel mio ruolo di difensore centrale, o dove la squadra avrà bisogno”.

Foto: Instagram Genoa