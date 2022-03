Blessin e la pareggite: peggio del Genoa solo il Norwich

Prosegue il momento complicato del Genoa, che non è riuscito a superare l’Empoli ed è rimasto al penultimo posto a sette lunghezze dalla salvezza. Per la squadra di Blessin si tratta del sesto pareggio di fila: dall’arrivo dell’ex tecnico delle giovanili del Lipsia, infatti, i rossoblu hanno totalizzato solo pareggi. In più in quattro delle sei uscite non sono arrivati gol. E proprio questo è uno dei maggiori problemi del Genoa che, come riporta Opta, è giunto alla quattordicesima gara in Serie A senza realizzare neanche una rete. È quasi un record europeo, perché nei cinque grandi campionati solo il Norwich con sedici gare ha fatto peggio del Grifone.

Foto: Twitter Genoa