Genoa, Blessin: “Sono molto contento della prestazione della squadra. Era importante fare risultato”

Alla fine è andato al Genoa il derby contro la Spal e che permette ai rossoblù di piazzarsi ad una sola lunghezza dalla vetta occupata dal trio Reggina, Bari e Brescia. Soddisfatto dei tre punti il tecnico Alexander Blessin che ha parlato subito dopo la gara: “Ogni partita è molto importante quando si fanno tre punti. Sono molto contento della prestazione della squadra. Abbiamo fatto un po’ fatica nel primo tempo sulle seconde palle. In alcune situazioni non eravamo sempre posizionati bene. Ma poi non abbiamo concesso molto agli avversari, non abbiamo subito gol e questo è molto importante. Nel secondo tempo invece abbiamo sprecato tanto, potevamo chiuderla prima. Sulle scelte io da una parte voglio sempre mettere in campo i giocatori più forti, ma poi guardo anche gli schemi e come stanno. Questo è il mio compito. E comunque vincere in casa della Spal non è facile. Era importante trovare ritmo ed entrare subito in partita. Ci siamo riusciti. Strootman con Frendrup vicino è molto importante. Ha qualità sia con possesso palla e senza è molto bravo. Nel secondo tempo si sono alzati di posizione i mediani, ma hanno fatto bene, come altri”.

Foto: twitter Genoa