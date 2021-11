Genoa avanti sull’Empoli all’intervallo: decide il rigore di Criscito

Al Castellani l’Empoli ospita il Genoa nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2021-22.

Caicedo parte titolare al posto dell’infortunato Destro per i rossoblù, ed è proprio sua la prima chance del match, destro che termina a lato.

Al 10′ arriva l’episodio che decide il primo tempo del match: sugli sviluppi di un corner, Galdames crossa e Fiamozzi colpisce il pallone con un braccio. Per Pairetto è rigore e Criscito non fallisce dal dischetto. 1-0 Genoa!

La prima chance dell’Empoli è firmata Bandinelli, il sinistro in controbalzo del centrocampista finisce alto sopra la traversa difesa da Sirigu. Si va al riposo con gli ospiti avanti di misura, decide il rigore di Criscito.

Foto: Twitter Genoa