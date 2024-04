Genoa avanti sulla Fiorentina all’intervallo: decide un rigore di Gudmundsson. Annullato un gol a Belotti

Genoa che conduce sulla Fiorentina all’Artemio Franchi dopo i primi 45 minuti di gioco. Parte forte la Viola con un tentativo di Ikoné, facilmente neutralizzato da Martinez, al settimo minuto. Risponde il Grifone al quarto d’ora, con un tiro dalla distanza di Ekuban che termina alto sopra la traversa della porta difesa da Terracciano. Al 18′ è Beltran a sfiorare il gol del vantaggio per gli uomini di Italiano: triangolo chiuso tra Bonaventura e l’ex River Plate, con quest’ultimo che chiude l’azione spedendo la sfera a pochi centimetri dall’incrocio dei pali. Al 25′ i padroni di casa riescono a sbloccare la partita, grazie ad Andrea Belotti, abile a concludere in diagonale alle spalle di Martinez, finalizzando al meglio un ottimo passaggio filtrante di Beltran. Il silent check del VAR, però, ravvisa una posizione di fuorigioco del Gallo. Annullata, quindi, la rete del vantaggio gigliato. Equilibrio che si rompe sul finire della prima frazione, quando Ekuban , lanciato a rete, subisce un fallo in scivolata da parte di Parisi in area avversaria. Dal dischetto si presenta il solito Albert Gudmundsson, che non sbaglia, spiazzando Terracciano e portando avanti in liguri al 42′.

Foto: sito Genoa