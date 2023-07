Genoa, 777 Partners replica all’articolo accusatorio di Josimar

Il gruppo 777 Partners, che detiene la proprietà di club quali Genoa, Herta Berlino, Standard Liegi, Red Star Paris e Vasco da Gama, ha replicato con una nota ufficiale all’articolo accusatorio del magzine norvegese Josimar, uscito nella giornata di lunedì 3 luglio. Le accuse della rivista scandinava in Italia sono state raccolte e riassunte, tra gli altri, dal portale Calcio e Finanza. Possono essere così sintetizzate: i sette club di calcio di proprietà del gruppo, fra cui il Genoa, e le due compagnie aeree low cost, una canadese e una australiana, sono in costante perdita e intraprendono vere e proprie “avventure” che portano a sobbarcarsi altri debiti. In tali operazioni il fondo statunitense avrebbe impegnato all’incirca 900 milioni di dollari. Sono stati ripresi inoltre alcuni casi legali che li avrebbero visto coinvolti e le vicende personali di uno dei fondatori del gruppo, Josh Wander, in passato condannato per traffico di cocaina. Il fondo gestisce un giro d’affari da 6 miliardi di dollari, Questo il contenuto della nota del gruppo 777: “”La segnalazione all’interno dell’articolo di Josimar è del tutto fuorviante e contraddice le linee guida di base dell’integrità giornalistica. L’articolo è intenzionalmente strutturato per fuorviare e minare gli sforzi di 777 in una serie di settori, riflettendo la totale ignoranza e la disinformazione sui modelli di investimento nell’aviazione e nel calcio, oltre ad affermazioni futili che non hanno alcuna rilevanza editoriale o logica. Ciò che è fattuale e omesso dall’articolo è l’impatto materiale che ha avuto l’impegno a lungo raggio di 777 Partners nei confronti delle compagnie aeree, dei club e delle comunità che supporta. Dall’interruzione di un mercato dell’aviazione monopolizzato dalle compagnie aeree legacy attraverso l’introduzione di viaggi aerei a basso costo, al supporto di più squadre di calcio per raggiungere la promozione e la sostenibilità finanziaria sotto la sua sorveglianza, 777 Partners rimane fermo nel suo impegno a fornire un impatto positivo alle comunità in cui svolge la propria attività. Le accuse personali relative a Josh Wander non sono solo imprecise, ma anche diffamatorie. Josh non si è mai ritirato dall’affrontare momenti del suo passato che si sono verificati decenni fa e ha dedicato il lavoro di una vita per rettificare queste percezioni, coi 777 Partners che servono come testimonianza di questi sforzi, rafforzando un portafoglio di 60 aziende e 3.000 dipendenti in tutto il mondo. Per quanto riguarda le accuse mosse contro Sutton Park, l’azienda è un aggregatore all’ingrosso di insediamenti strutturati, e non l’originatore della finanza a cui si fa riferimento nell’articolo. Josh Wander, Steve Pasko e 777 Partners non partecipano alla creazione di questi contratti, ma sono profondamente solidali con le situazioni dei ricorrenti”.

Foto: pagina Facebook Genoa