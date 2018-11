Di Gennaro, la gaffe in diretta in Tottenham-Inter. E la spiegazione…

Premesso che i fuori onda non dovrebbero essere una trappola e che bisognerebbe avere il coraggio di esibirsi in diretta allo stesso modo, ha fatto discutere non poco la “gaffe” di Antonio Di Gennaro che nell’intervallo di Tottenham-Inter si è fatto sfuggire il termine “squadraccia” pensando di non essere in onda. E i tifosi interisti hanno ricollegato pensando che il riferimento di Di Gennaro fosse alla squadra nerazzurra. In mattinata l’opinionista ha chiarito sui social dicendo che il riferimento era al Galatasaray del suo ex allenatore Terim, squadra sconfitta ieri a Mosca. Ma di sicuro il termine “squadraccia” non diventa all’improvviso più elegante soltanto perché Di Gennaro si riferiva al Galatasaray piuttosto che all’Inter. Anzi, la spiegazione diventa un boomerang quasi come a volersi arrampicare sugli specchi.

Foto: screenshot YouTube