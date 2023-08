Genesio su Doku: “Ci sono offerte difficili da rifiutare. Ma non sono arrivate”

Jeremy Doku è sempre nel mirino del Manchester City. Bruno Genesio, allenatore del Rennes, dice che sarà difficile rifiutare certe offerte per mantenere il suo giovane talento offensivo, marcatore questa domenica contro il Metz. “Tutto dipende dall’offerta di cui stiamo parlando. Ci sono offerte difficili da rifiutare, che si tratti di giocatori, di un allenatore o di altri calciatori. Per ora non ci siamo. Non ho informazioni su ciò che leggo o su ciò che sento. È un giocatore dello Stade Rennais, lo ha dimostrato stasera. Fino a prova contraria, è utilizzabile”.

Foto: Instagram Doku