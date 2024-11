Genesio (Lille): “La Juve è una grande squadra, ma abbiamo dimostrato di poter battere chiunque”

Il tecnico del Lille, Bruno Genesio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus.a

Queste le sue parole: ‘Sono infortunati Samuel Umtiti, Tiago Santos e Nabil Bentaleb, ai quali si aggiungono Ethan Mbappé, Hakon Haraldsson, Rémy Cabella, Thomas Meunier, Ousmane Touré. Ismaily non si è completamente ripreso. Anche André Gomes è infortunato, nonostante non sia in lista UEFA”.

Che partita si aspetta? “Ogni partita di Champions League è diversa, ma c’è un parametro fondamentale per arrivare a un risultato: è l’impegno. Come le squadre italiane, la Juventus è molto ben organizzata, molto difficile da giocare. È importante essere consapevoli di aver già realizzato due imprese in questa competizione. Quindi giocheremo al massimo la nostra fortuna, abbiamo il nostro pubblico che ci darà la forza”.

Su Chevalier?“ Lucas Chevalier dà fiducia a tutta la squadra, e non solo alla difesa. Quando hai un portiere di altissimo livello che ti tiene in partita, come contro l’Atlético, è importante. Ma se Lucas è a questi livelli è perché sente che davanti a lui c’è un gruppo che fa la fatica di difendere bene. Ciò gli consente di fiorire pienamente nel suo ruolo di portiere”.

Si aspettava questi risultati in Champions?“ Prima dello Sporting, in Portogallo, del Real e poi ancora dell’Atlético a Madrid, forse potevamo aspettarci uno o tre punti. Oggi ne abbiamo sei dopo aver superato due delle squadre più grandi del nostro girone; ci sono ancora la Juve, comunque, e il Liverpool. Ma ti dà fiducia! Ciò non significa che siamo qualificati, ma come ho detto dimostra che siamo in grado di battere questo tipo di squadre. Ancora una volta, sarà molto difficile”.

David si esercita nei rigori?“ Jonathan David pratica i rigori ogni giorno prima di una partita, spesso senza portiere. La sua forza è che ha il sangue molto freddo. E questa è la qualità più grande. Poter aspettare sette o otto minuti, come avveniva a Lens, per rimanere concentrato sul proprio gesto e ignorare tutte le conseguenze del proprio successo o fallimento. E’ un ragazzo che ha tante qualità, ha grande fiducia. Può perdere due occasioni chiare, ma questo non gli farà dubitare della terza. È molto forte!”

