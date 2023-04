Genesio: “Ho due anni di contratto con il Rennes, ma se non raggiungiamo l’Europa è un fallimento”

L’allenatore del Rennes, Bruno Genesio, ha parlato del suo futuro nel corso della conferenza stampa. Il tecnico francese, ex Lione, ha un contratto fino al 2025 con i rossoneri ma è pronto a mettere in discussione il proseguimento del rapporto se il suo Rennes non dovesse qualificarsi alle competizioni europee. Attualmente il club è al sesto posto in Ligue 1 con 50 punti ottenuti in 29 partite. Alcune parole dell’allenatore: “Al termine dell’attuale stagione avrò altri due anni di contratto con il Rennes. Se non ci qualifichiamo a una competizione europea sarà un fallimento personale, quindi vedremo, poi, in quel momento il futuro. Non ho altro da aggiungere sulla mia situazione personale o in relazione al club”.

Foto: Twitter Rennes