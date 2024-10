Genesio e il commovente messaggio a Griezmann: “Rappresenta tutto ciò che amo del calcio”

Il tecnico del Lille Bruno Genesio, che domani sarà impegnato nella sfida contro l’Atletico Madrid, ha parlato sulle colonne del quotidiano Marca della sua immensa stima per Antoine Griezmann. Il francese ha annunciato settimane fa il suo addio alla Nazionale.

“Se ha deciso di farlo è perché ha pensato che fosse il momento giusto. Amo Antoine perché rappresenta tutto ciò che amo del calcio. Ovviamente la qualità, fa gol, gioca per la squadra, difende nonostante giochi davanti e ha un atteggiamento esemplare con il resto della squadra. Oggi sono rimasti pochi giocatori come Antoine, è raro vederlo e ha avuto una carriera straordinaria. Immagino che volesse prendersi una pausa, è in Francia da dieci anni e ha bisogno di concentrarsi di più sul club e avere tempo per altre cose. Non conosco le ragioni della sua decisione, ma posso capirlo. E’ un calciatore straordinario ”.

Foto: Instagram Griezmann