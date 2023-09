Genesio (all. Rennes): “Beka Beka? Il calcio deve crescere nel supporto psicologico ai giocatori”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Nizza, Bruno Genesio, ha parlato anche di Alexis Beka Beka, calciatore che ha minacciato il suicidio nelle scorse ore: “Lo so, ne sono stato informato, non conosco i motivi, ma non ha molta importanza. Penso che questa sia un’area in cui dobbiamo progredire enormemente. Abbiamo avuto anche la possibilità per due anni di lavorare con psicologi e mental coach e penso che questo sarà un elemento sempre più importante per i nostri giocatori, sia per la loro vita calcistica, ma anche per la loro vita extracalcistica”.

Foto: Twitter Rennes