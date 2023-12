Gemmi: “Stiamo lavorando per uscire da questa situazione. Caserta? Nessuna ultima spiaggia”

Il direttore sportivo del Cosenza Roberto Gemmi è intervenuto in conferenza stampa, fotografando il momento poco felice dei calabresi: “Sappiamo che è un periodo complicato e stiamo lavorando per capire come uscire il più rapidamente possibile da questa situazione. Può capitare a qualsiasi squadra e quando succede dà fastidio, dobbiamo capire gli errori e migliorare”.

Sulla posizione del tecnico Caserta: “Quello che succede oggi può cambiare domani, non vuol dire nulla parlare di ultima spiaggia perché prima va guardata la prestazione e poi si fa una valutazione. Bisogna valutare quante squadre hanno fatto strisce negative, quante hanno cambiato allenatore e comunque proseguito nel trend”.

Foto: Twitter Brescia Gemmi ds