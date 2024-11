Gemmi: “Siamo pronti a intervenire sul mercato, ma prima il confronto con D’Aversa. Riscatto di Colombo? Ci pensiamo, come per Pellegri”

Il direttore sportivo dell’Empoli Roberto Gemmi è intervenuto a DAZN, in vista dell’importante gara delle 18:00 contro il Milan. Il dirigente ha parlato della squadra e del mercato, con particolare specifica sui possibili riscatti di Colombo e Pellegri, oggi titolari.

Sul Milan: “Giochiamo contro una squadra top a livello europeo, proveremo a crearle dei problemi e poi vedremo alla fine”.

L’Empoli, squadra adatta per la valorizzazione dei giovani: “Siamo un club adatto per ragazzi che hanno difficoltà in Serie A. Siamo contenti per come vivono il club, oltre che del loro rendimento. Per chi ha qualcosa da dimostrare, Empoli è un passaggio importante”.

Su Colombo, Pellegri e Vasquez: “Per Colombo ci pensiamo, anche per Pellegri. Vasquez aveva fatto poche partite, lo conoscevamo e siamo contenti di lui”.

Mercato di gennaio: “Vediamo i rientri dagli infortuni, poi ci confronteremo col mister. Siamo pronti anche per intervenire”.

Foto: X Empoli