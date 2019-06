Gelson Martins: “Il mio gioco non si adatta alle idee di Simeone. Atletico? Penso sia meglio cambiare aria”

Dopo una stagione in prestito al Monaco, Gelson Martins ha confessato di non voler far ritorno all’Atletico Madrid. In un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, il portoghese ha dichiarato: “È stato un anno difficile, la mia intenzione era giocare, ma ovviamente non è stato facile entrare nella squadra, e il mio stile di gioco non si adatta alle idee di Simeone perché la sua è una squadra molto difensiva. Tornare al Monaco? Vedremo, loro vogliono che resti. Tornare all’Atletico? Non voglio tornare indietro, Sono lo stesso giocatore di prima. Le mie caratteristiche non corrispondono a ciò che la squadra vuole e Simeone non cambierà le loro idee per me. Penso che la cosa migliore sia cambiare aria”.

Foto: Talk Sport