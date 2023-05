Gedson Fernandes piace alla Lazio: altre conferme dalla Turchia

Forte interesse ribadito, ancora una volta, dalla Turchia. Alla Lazio piace Gedson Fernandes, centrocampista portoghese 24enne del Besiktas. I media turchi lo hanno ribadito nelle ultime ore, rilanciando una dichiarazione del direttore sportivo Kazanci: “Siamo soddisfatti del rendimento di Gedson, per lui non c’è ancora un’offerta ufficiale, tuttavia se ne arrivasse una da almeno 20 milioni potremmo prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire”. Gedson Fernandes è seguito anche all’Ajax, ricordiamo che il Besiktas dovrà versare il 50 per cento da futura rivendita al Benfica. La Lazio per ora è concentrata sulla qualificazione Champions, poi sarà tempo di pensare al mercato. Ma Gedson Fernandes piace e va inserito nella lista della spesa.

foto: Instagram Gedson Fernandes