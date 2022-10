Dybala, confermata la lesione al retto femorale. Gli scenari

Paulo Dybala ha svolto oggi gli esami strumentali dopo l’infortunio contro il Lecce. È stata confermata la lesione al retto femorale della gamba sinistra. I tempi di recupero per l’argentino sono incerti, Dybala ne avrà per almeno un mese e quindi i Mondiali in Qatar sono a rischio. Stiamo parlando di una lesione almeno di secondo grado che costringerà la Joya a diverse settimane di stop. Una brutta notizia anche per Mourinho che lo perde nel periodo migliore di forma.

Foto: instagram Dybala