ILING JUNIOR, L’ESORDIENTE CHE HA AFFASCINATO ALLEGRI

La Juve ha fatto esordire in Serie A, ieri sera contro l’Empoli, l’attaccante Samuel Iling Junior. Nato il 4 ottobre 2003, Iling Junior ha passato nove anni nella cantera del Chelsea dal 2011 al 2020. Ha iniziato a giocare all’età di quattro anni, quando andava alla scuola materna. Poi la svolta: durante una partita tra amici, a 8 anni, lo notano gli osservetori del Chelsea che lo convincono ad entrare nell’Accademy dei blues. Dal 2011 al 2020, fa tutta la trafila nelle giovanili del Chelsea, dove impara tante cose, a livello tecnico e tattico. Ma quello che sorprende i suoi tecnici, è il suo strapoter fisico.

Rapido e bravo con entrambi i piedi, Iling Junior è un’ala offensiva, bravo sia a destra che a sinistra, può sia arrivare sul fondo per crossare, che entrare in mezzo al campo e calciare in porta. La Juve lo ha ingaggiato nell’estate 2020, strappandolo alla concorrenza delle altre big d’Europa, su tutte Bayern Monaco, Ajax, Manchester United e Paris Saint Germain.

Iling è un giocatore fondamentale per la Next Gen di Brambilla, la Juve Under 23 in Lega Pro. In questa stagione ha messo a segno 3 gol in 6 partite, con 3 assist. Numeri che hanno convinto Allegri ad aggregarlo da diverse settimane nel giro della prima squadra. Era stato già convocato contro il Torino, ieri sera il meritato esordio.

Contro l’Empoli, a risultato acquisito, i primi minuti in Serie A, per un esordio voluto e meritato. Avrà tempo lling di dimostrare le sue qualità, anche se, il momento non semplice della Juve, può anche frenare la sua ascesa, a seconda se il tecnico preferità affidarsi alle sue certezze. Ma potrebbe anche esplodere, sfruttando una stagione non felice, se l’allenatore proverà, perso per perso, ad affidarsi a qualche giovane e scommesse dei giovani, come può essere appunto Iling.

Una volta arrivato in Italia, Iling Junior ha dichiarato l’amore per il Bel Paese, adesso con la Juve è pronto per un ulteriore salto di qualità. Dopo essersi fatto le ossa con la formazione under 23 (oggi Juve Next Gen), e continuerà presumibilmente a farsele se ce ne sarà bisogno, Iling sta assaporando la stima di Massimiliano Allegri che vede enormi potenzialità nel giovane attaccante. Dotato di grande rapidità, Iling è bravo anche in fase realizzativa.

Quest’anno già 3 i gol come detto, la scorsa stagione solo 3 presenze tra i professionisti, ma aveva aiutato la formazione Primavera con 26 presenze, 10 gol e 5 assist in campionato e 8 presenze, 1 gol e 3 assist nella Uefa Youth League, che ha visto la Juve arrivare fino in semifinale. Ora si affaccia per la prima volta al calcio dei big, alla serie A, altri livelli, altri ritmi, altra fisicità, ma Iling ha la stoffa per diventare un campione del futuro e dare soddisfazioni alla Juve. In Nazionale. ha fatto bene con l’Under 18 dell’Inghilterra, conta 2 presenze anche con l’Under 2o.

“Sono contentissimo, un momento speciale per me, la famiglia, le persone con cui mi alleno tutti i giorni. Il calcio della Serie A è diverso da quello della C, ci sono tante cose da capire e da imparare. La dedica per l’esordio? Alla mia fidanzata” queste le parole dopo l’esordio, e probabilmente lo vedremo sempre più protagonista in questa Juve.