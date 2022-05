Gazzetta: ultimatum Investcorp al Milan

La Gazzetta dello Sport riporta come Investcorp ha lanciato un ultimatum ad Elliott per la cessione del Milan.

Secondo quanti si legge, il fondo non sarebbe contento degli ultimi sviluppi della trattativa, in particolar modo delle voci fatte circolare secondo cui, Investcorp stesse cercando partner, banche o altri investitori, per portare a termine l’operazione di acquisto del club rossonero.

I bahreniti assicurano di avere a disposizione tutti i soldi necessari per arrivare all’accordo e chiudere per l’acquisto del Milan. Da Investcorp filtra parecchio fastidio su come Elliott, dopo aver trovato un accordo sulla cifra, si sia messo a cercare altri acquirenti per riuscire a strappare una cifra superiore e questo ha portato ad un ultimatum, appunto. Palla, ora a Elliott.

Foto: Logo Investcorp