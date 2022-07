Gazzetta: la paura di Pogba è quella di tornare nel 2023

Paul Pogba vive momenti di ansia. L’infortunio subito in allenamento rischia di essere più grave del previsto. La lesione del menisco laterale probabilmente necessiterà di un intervento. Ma i tempi possono allungarsi, secondo quanto riporta Fabiana Della Valle per Gazzetta.it la paura del Polpo è quella di dover rientrare addirittura nel 2023, proprio nell’anno che si chiuderà con il Mondiale in Qatar. La Juve sceglierà la soluzione più rapida, ma di sicuro sono giorni di apprensione.

Foto: twitter Juve